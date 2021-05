È un periodo davvero sfortunato per Chris Paul, dopo che i suoi Phoenix Suns avevano vinto Gara-1 contro i Lakers. In quella partita infatti il giocatore si è infortunato alla spalla, cosa che ne ha compromesso il rendimento nelle successive due uscite, entrambe perse. Ora sono i Lakers in vantaggio 2-1 nella serie e col fattore campo a favore. Come se non bastasse, dopo Gara-3 Paul ha subito anche un attacco hacker al suo profilo Twitter.

Tra i tanti messaggi pubblicati dall’hacker, in totale oltre 30, ce n’è stato uno in cui il finto Chris Paul attaccava anche gli avversari dei Lakers: “Ho dominato ADisney e LeMickey”.

Chris Paul’s twitter has been hacked following Lakers-Suns Game 3. So far over 30 tweets have been sent out. pic.twitter.com/Zi24mPOpre — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 28, 2021

L’account alla fine è stato recuperato e tutti i tweet dell’hacker sono stati cancellati.

