NBA – Chris Paul, esordio alle Finals come Michael Jordan e Allen Iverson

Chris Paul non ha deluso le aspettative nella prima gara di NBA Finals della sua carriera. CP3 ha trascinato i Phoenix Suns al successo 118-105 sui Milwuakee Bucks, dando ai suoi il primo punto della serie.

Paul ha realizzato 32 punti aggiungendo 9 assist. In questo modo ha prodotto 54 punti in totale per la sua squadra, realizzando la terza prestazione di ogni tempo per un giocatore esordiente alle Finals. Meglio di lui solamente Michael Jordan (60 nel 1991) e Allen Iverson (61 nel 2001).

Chris Paul scored or assisted on 54 points tonight, the 3rd most points scored or assisted on in a players Finals debut in NBA history. @EliasSports

Allen Iverson: 61 points on 06/06/2001

Michael Jordan: 60 points on 06/02/1991

Chris Paul: 54 points on 07/06/2021 pic.twitter.com/JbYNyM4ajL

