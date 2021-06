La star NBA dei Phoenix Suns, Chris Paul, ha 36 anni e una player option da $ 44.211.146 per il 2021-2022. Anche se Paul sta ancora giocando ad alto livello, sarebbe ragionevole pensare che eserciti quest’opzione per ottenere quell’enorme giorno di paga per la prossima stagione.

Tuttavia, Eric Pincus di Bleacher Report riferisce che Paul avrebbe intenzione di rifiutare la player option nella speranza di assicurarsi un altro redditizio contratto pluriennale, che sarebbe probabilmente l’ultimo della sua carriera. Pincus suggerisce un contratto di tre anni nella fascia di 100 milioni di dollari.

Si tratta di una bella scommessa da parte del playmaker della franchigia dell’Arizona ma CP3 ha sempre apprezzato fare delle scommesse e poi vincerle. Ricordiamo che lui è andato ai Los Angeles Clippers quando nessuno ci sarebbe andato o quasi e ha deciso di sposare il progetto dei Phoenix Suns, portandoli a un passo dal primo posto della regular season NBA.

Certo, 30 e passa milioni all’anno sono tantissimi ma quest’anno Chris Paul ha giocato da MVP per larghi tratti della stagione quindi non è follia pura la decisione – se sarà confermata – di non firmare la player option da parte del playmaker NBA.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.