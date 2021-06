Chris Paul, circa una settimana dopo esservi entrato, è ufficialmente uscito dai protocolli sanitari NBA anti-Covid. La stella dei Phoenix Suns punta ora ad essere subito disponibile per Gara-3 di Finali di Conference contro i Clippers che si giocherà la notte italiana tra giovedì e venerdì.

Paul era vaccinato contro il Covid, ma nonostante questo è stato contagiato, seppur asintomatico. Per i soggetti vaccinati, i protocolli prevedono un isolamento più breve. Senza Chris Paul, i Suns sono riusciti a vincere le prime 2 gare della serie contro i Clippers, compresa Gara-2 col buzzer beater di DeAndre Ayton. Secondo Yahoo!Sports, CP3 sarà a disposizione di coach Monty Williams a meno di “improvvisi impedimenti”.

BREAKING: Phoenix Suns star Chris Paul intends to make his return for Game 3 of WCF against the Los Angeles Clippers barring unforeseen setback, league sources tell @YahooSports. https://t.co/UgzGxX4aaZ

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 23, 2021