Chris Paul non perde tempo: appena aperta la free agency, firma un nuovo contratto con i Phoenix Suns dopo che 24 ore prima era uscito dal precedente lasciando sul tavolo 44 milioni di dollari.

CP3 siglerà però un nuovo quadriennale da 120 milioni di dollari, accordo che gli consentirà di avere uno stipendio molto alto fino addirittura a 40 anni.

Phoenix Suns All-Star guard Chris Paul has agreed to stay on a new four-year deal that could be worth as much as $120 million, his agents Steve Heumann and Ty Sullivan of @CAA_Basketball tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021