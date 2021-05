Un altro infortunio ai playoff ha colpito la superstar dei Phoenix Suns, Chris Paul, domenica sera e l’intero mondo NBA sta trattenendo il fiato perché tutti vogliamo vedere CP3 contro Kings James per tutta la serie tra Lakers e Suns. La buona notizia è che Chris Paul dice che sarà “assolutamente pronto” per gara-2 degli NBA playoff contro i Lakers.

Chris Paul è caduto nel secondo quarto di gara-1 contro i Los Angeles Lakers e sembrava essersi fatto male alla spalla destra in una battaglia a rimbalzo con l’amico LeBron James. Dopo lo scontro ha trascorso molto tempo sdraiato sul parquet.

“Ricordo solo di aver sentito ‘Uhh!’ Ho sentito come uno schiocco o comunque una cosa di molto simile a ciò”, ha detto Chris Paul sulla sua reazione iniziale all’incidente.

Il rapporto iniziale era che Paul aveva subito una contusione alla spalla destra ma non c’è stato modo di fermare l’11 volte All-Star. Dopo essere andato negli spogliatoi, Paul è rientrato subito in campo per la gioia dell’intera arena dell’Arizona. Naturalmente speriamo che CP3 non venga condizionato neanche mentalmente rispetto a questo problema ma siamo certi che, da guerriero qual è, farà di tutto per battere i Lakers. Gara-2 degli NBA playoff tra Lakers e Phoenix sarà decisiva per la vittoria finale e Chris Paul lo sa.

