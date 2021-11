Questa notte i Phoenix Suns hanno vinto in rimonta il confronto contro i New Orleans, grazie soprattutto a Chris Paul. Il veterano non ha solo segnato 14 punti, tra cui 5/5 al tiro nel quarto quarto, ma ha distribuito anche 18 assist, season-high. Con questi 18 assist, Paul non ha scalato una ma ben due posizioni nella classifica All-Time di questa statistica. CP3 è ora sul podio, terzo di tutti i tempi, con 10.346 assist totali in carriera.

Davanti a Paul ci sono solo John Stockton, primo con 15.806 assist, e Jason Kidd, secondo con 12.091. Nella partita contro NOLA, il playmaker dei Suns ha superato in una volta sola Mark Jackson e Steve Nash.

“È fantastico, la mia famiglia è qui. C’è mio padre, che fu il primo a mettermi il pallone in mano quando iniziai a giocare. E giocavamo contro New Orleans, dove tutto per me è iniziato. Questa città sarà sempre la mia famiglia. C’è anche mio fratello Willie Green [coach dei Pelicans, ndr]. È un onore e un privilegio, sono davvero grato. Grazie a dio ho ancora la possibilità di giocare” ha dichiarato Paul subito dopo la fine della gara.

Chris Paul Tuesday night:

14 points (5-5 in 4Q)

7 boards

18 DIMES

20 point @Suns comeback…

…On a night where @CP3 moved up from 5th to 3rd all-time in assists! pic.twitter.com/n82VmoberH — NBA (@NBA) November 3, 2021