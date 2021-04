La star di Phoenix Suns, Chris Paul, è soprannominata Point God per una buona ragione. Ha orchestrato l’attacco dei Suns alla perfezione e ha una delle mani più subdole tra tutti i giocatori di oggi. Martedì in NBA contro i Miami Heat, Chris Paul ha ancora una volta messo a frutto le sue mani veloci in termini di rubate.

Chris Paul ha totalizzato tre rubate contro gli Heat, diventato il quinto leader nella storia della NBA. Ha superato Maurice Cheeks nella classifica della lista di tutti i tempi.

And he does it again folks!@CP3 moves into 5th on the @NBA’s all-time steals leaderboard! Keep climbing CP! pic.twitter.com/sKa6Fis4Aw — Phoenix Suns (@Suns) April 14, 2021

Paul si è unito alle iconiche guardie NBA John Stockton, Jason Kidd, Michael Jordan e Gary Payton nei primi cinque, il che è già di per sé un risultato notevole.

Congrats to @CP3 of the @Suns for moving up to 5th on the all-time STEALS list! pic.twitter.com/jMIEbIW3D9 — NBA (@NBA) April 14, 2021

Paul ha guidato la NBA nella classifica delle rubate per sei volte nella sua illustre carriera. È stato anche inserito nella Prima Squadra Difensiva dell’anno sette volte e nella Seconda Squadra All-Defensive per ben due volte. Non si può negare che è una delle migliori point guard che abbiamo mai visto in NBA.

Naturalmente non è ancora l’avventura nella National Basketball Association per il fenomeno per Phoenix Suns perciò ci aspettiamo che possa arrivare almeno sul podio.

LEGGI ANCHE: Nick Young giocherà nella BIG3, allenato da Gilbert Arenas

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.