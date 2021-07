Chris Paul ha da poco concluso la sua prima stagione ai Phoenix Suns, che è stata anche la prima nella quale è riuscito a raggiungere le Finals in carriera. Purtroppo per lui, la sua squadra ha poi perso 4-2 contro Milwaukee, ma il playmaker è subito pronto per tornare al lavoro. Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di un addio di CP3 a Phoenix, visto che il giocatore ha una Player Option da 44.2 milioni di dollari che probabilmente declinerà. Paul era stato accostato ai Lakers dell’amico LeBron, tra le altre, ma sui social ha lasciato un indizio.

Salutando la stagione appena finita, Paul ha scritto: “Grazie a Phoenix e a tutti i tifosi per questa grande stagione! Ora torniamo al lavoro”. Un messaggio che è sembrato proprio una conferma: il giocatore intende rimanere ai Suns. CP3 dovrebbe comunque uscire dal contratto e a quel punto firmare un nuovo accordo a cifre minori ma più lungo.

Thank you to Phoenix and all the fans on a great season!! Back to work 🙏🏾✊🏾 #CantGiveUpNow pic.twitter.com/uLVVy2GavW

— Chris Paul (@CP3) July 27, 2021