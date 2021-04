NBA – Chris Paul supera Magic Johnson nella classifica degli assist man

Doppia gioia per Chris Paul. I Phoenix Suns hanno battuto in overtime (127-128) i Milwaukee Bucks. CP3 ha contribuito con 22 punti e 13 assist.

Proprio i passaggi vincenti hanno consentito a Paul di superare Magic Johnson nella classifica degli assist-man, arrivando al quinto posto all time. CP3 è arrivato a 10145 assist in carriera, ora ha messo nel mirino Marc Jackson che è a quota 10334, uno in meno di Steve Nash. Il secondo è Jason Kidd (12091), davanti a tutti John Stockton con 15806 assist.

C ✨ P ✨ 3 22 PTS / 7 REB / 13 AST per @CP3 che trascina i @Suns alla vittoria all’OT sui Milwaukee Bucks! Chris Paul è ora il 5° giocatore nella Storia NBA per assist totali! #NBA | #WeAreTheValley pic.twitter.com/3XdfH4zh41 — NBA Italia (@NBAItalia) April 20, 2021

