NBA – Clamoroso annuncio di LaMarcus Aldridge: si ritira

Poche settimane fa, LaMarcus Aldridge aveva iniziato un nuovo capitolo della propria carriera firmando con i Brooklyn Nets per il resto della stagione. Una mossa anche criticata nell’ambito del dibattito sul mercato dei buyout, da molti ritenuto ingiusto. A sorpresa, Aldridge poco fa ha però annunciato il proprio ritiro immediato.

Il giocatore dei Nets non chiuderà quindi nemmeno questa stagione, lasciando Brooklyn dopo appena 5 partite e il basket a 35 anni. Le ragioni di una decisione così improvvisa sono da ricercare nelle condizioni di salute del veterano. Come raccontato nella lettera scritta per annunciare il ritiro, Aldridge ha riscontrato un’irregolarità cardiaca durante l’ultima partita disputata lo scorso weekend contro i Lakers. Un problema fisico che ha spaventato a tal punto il lungo dei Nets da spingerlo a decidere di appendere immediatamente le scarpette al chiodo. Dopo il match, Aldridge si è recato in ospedale per farsi controllare, ora sta meglio, ma ha definito l’esperienza “una delle più spaventose” della sua vita. Temendo per la propria salute, l’ex Spurs ha quindi deciso di smettere.

Nel suo messaggio, che nessuno si sarebbe mai aspettato, Aldridge ha ringraziato amici, compagni e squadre. La sua carriera si chiude con 15 anni di NBA a 19.4 punti e 8.2 rimbalzi di media, 7 convocazioni all’All Star Game e 5 quintetti All-NBA, l’ultimo nel 2018.