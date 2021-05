NBA – Clamoroso Bradley Beal: ne spara 50 con due infortuni contro Indiana

Gli Washington Wizards hanno vinto 133-132 una partita importantissima per la corsa ai playoff. Il match è servito a Russell Westbrook per agganciare Oscar Robertson in testa alla classifica delle triple doppie nella storia della NBA.

La partita però ha visto protagonista anche (se non soprattutto) Bradley Beal. Il giocatore di Washington ha segnato 50 punti tirando 19/31 dal campo e 9/11 ai liberi. Gran parte del merito per la rimonta nel quarto periodo che ha portato all’overtime è stata sua.

Il supplementare però Beal non l’ha giocato perché a 21″ dalla fine della quarta frazione è uscite per infortunio. In realtà si è trattato di un doppio problema fisico. Prima una forte distorsione alla caviglia, poi un problema muscolare al bicipite femorale. Il secondo infortunio l’ha costretto ad alzare bandiera bianca e a saltare l’overtime. In quel momento è salito in cattedra Westbrook con due tiri liberi e la stoppata su LeVert, giocate decisive per la vittoria.

Per quanto riguarda Beal ancora non ci sono notizie sull’entità degli infortuni. Nelle prossime ore, dopo gli esami strumentali, se ne saprà sicuramente di più.

