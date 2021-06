NBA – Clamoroso, Kawhi Leonard potrebbe tornare in campo in questi playoff

L’infortunio di Kawhi Leonard ha messo in apprensione i tifosi dei Los Angeles Clippers. Grazie a una grande prestazione di Paul George i biancorossi sono riusciti a vincere gara 5 contro gli Utah Jazz ma alla lunga potrebbero pagare l’assenza della loro stella.

Inizialmente la mancanza di Leonard per tutta la serie con Utah era stata data per certa e poi si è parlato addirittura di rottura del crociato. Coach Tyronn Lue, però, ha ridimensionato l’entità dell’infortunio del suo giocatore, sul quale comunque continua a esserci poca chiarezza.

Dalle prime analisi dei medici sembra semplicemente una distorsione. Siamo ottimisti in merito alla sue condizioni e non è utopistico parlare del suo ritorno in campo. Nelle prossime ore arriveranno i risultati della risonanza magnetica e si potranno fare ipotesi più precise. Io comunque sono ottimista.