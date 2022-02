I Cleveland Cavaliers sono la più grossa sorpresa di questa stagione. Dati fuori dai Playoff a inizio anno, ad oggi sono addirittura quarti in classifica ad Est, dietro solo a Chicago, Miami e Milwaukee. Ora i Cavs stanno per diventare ancora più pericolosi grazie ad una trade con gli Indiana Pacers con la quale hanno ottenuto Caris LeVert. In cambio della giovane guardia dei Pacers, Cleveland cederà Ricky Rubio, una scelta del primo turno 2022 protetta e due scelte del secondo turno, una del 2022 e una protetta del 2027.

*The Cavs are sending a package to the Pacers that includes Ricky Rubio’s expiring contract, lottery-protected 2022 first-round pick and two second-round picks, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2022

Nella stagione in corso, Caris LeVert sta segnando 18.7 punti di media: era arrivato ai Pacers un anno fa, nell’ambito della trade che aveva portato Harden a Brooklyn. Indiana riceve Rubio, che è out per tutta la stagione ed ha un contratto in scadenza in estate: la franchigia libererà così 17.8 milioni di dollari dal salary cap tra qualche mese.