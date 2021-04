I Cleveland Cavaliers non hanno più nulla da chiedere alla stagione, quindi perché non riabbracciare un “vecchio amico”? Totalmente a sorpresa, la franchigia ha deciso di firmare per il resto della stagione, quindi una decina di partite, Anderson Varejao. Il centro brasiliano, 38 anni, non gioca in NBA dal 2017, quando fu tagliato a stagione in corso dai Golden State Warriors.

Varejao poi è stato fermo un anno e mezzo prima di tornare in campo in patria, col Flamengo, nella stagione 2018-19. Sia lo scorso anno che quello in corso, il veterano è stato nuovamente fermo senza squadra prima della firma con Cleveland. Non è chiaro in che condizioni fisiche sia Varejao, ma data l’età e la squadra è probabile che si tratti di una mossa romantica prima di annunciare il ritiro al termine della stagione. Con i Cavs, il lungo aveva giocato dal 2004 al 2016, ricoprendo per diversi anni il ruolo di centro titolare nella prima Cleveland di LeBron James e raggiungendo le Finals nel 2007.

13-year NBA veteran Anderson Varejao plans to sign with the Cleveland Cavaliers for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Varejao is returning to the franchise with which he’s spent 12 decorated years. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 30, 2021

