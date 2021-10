Tacko Fall, dopo due anni da comparsa a Boston, in estate aveva ricevuto un’altra chance dai Cleveland Cavaliers. Il lungo aveva firmato un contratto non garantito per il training camp ed ha partecipato alla preseason, mantenendo 5.0 punti, 2.6 rimbalzi e 0.6 stoppate in poco più di 11′.

Ora i Cavs hanno deciso di confermarlo con lo stesso accordo che aveva con i Celtics: un two-way contract. Fall quindi potrà giocare con i Cavaliers solo 45 giorni a stagione, il resto del tempo dovrà rimanere in G-League con i Canton Charge. Nelle scorse due stagioni il centro ha disputato 26 gare totali con Boston, divenendo uno dei preferiti dei tifosi biancoverdi.

The Cleveland Cavaliers are signing 7-foot-6 center Tacko Fall to a two-way contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. Fall earned deal out of Cavaliers training camp. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2021