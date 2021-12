Per i Cleveland Cavaliers arriva la peggiore notizia possibile: gli esami sostenuti da Ricky Rubio hanno evidenziato la rottura del crociato, lo stesso che si era già rotto nel 2012. Lo spagnolo era uscito dal campo aiutato dai compagni ieri notte e si era capito subito che si trattava di qualcosa di grave. Rubio non giocherà più in questa stagione.

Un brutto colpo per i Cavs, forse la più grande sorpresa di questa prima parte di stagione. Rubio stava infatti mantenendo 13.3 punti e 6.6 assist di media, prima di uscire ieri notte era a quota 27 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. In estate il giocatore, 30 anni, sarà free agent.

Cavaliers guard Ricky Rubio has suffered a season-ending ACL tear to his left knee, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 29, 2021