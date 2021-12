I Cleveland Cavaliers non hanno perso tempo dopo l’infortunio al crociato che ha messo KO Ricky Rubio per il resto della stagione. La franchigia non vuole perdere l’inerzia positiva che finora l’ha portata ad un sorprendente quinto posto ad Est con un record di 20-16. Secondo Shams Charania, i Cavs starebbero per concludere uno scambio con i Los Angeles Lakers per Rajon Rondo.

Rondo era tornato in estate ai Lakers, ma nella prima parte di stagione ha trovato scarso spazio nel roster giallo-viola, mantenendo 3.1 punti e 3.7 assist di media. A dicembre, il veterano ha disputato solo 5 partite e attualmente è inserito nei protocolli anti-Covid. Non è chiaro cosa i Cavaliers cederanno per Rondo, che ha un annuale al minimo salariale.

The Cleveland Cavaliers are in serious talks on a deal to acquire Lakers guard Rajon Rondo, sources tell @TheAthletic @Stadium. In wake of Ricky Rubio’s season-ending ACL injury, Cleveland has need for backcourt help and is working on the potential move.

