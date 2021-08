Ultime ore molto importanti in casa Los Angeles Clippers, che per prima cosa hanno trovato l’accordo con Kawhi Leonard per rinnovare il contratto. I termini del nuovo contratto secondo Chris Haynes sono ancora da stipulare, ma il giocatore rimarrà. Leonard tra l’altro si è recentemente operato al crociato e non si sa quando potrà rientrare.

I Clippers hanno poi messo nero su bianco altre due firme. La prima è quella di Reggie Jackson, confermato da LA con un biennale da 22 milioni di dollari complessivi dopo gli ottimi Playoff e la dichiarazione d’amore post-eliminazione.

La seconda è invece quella di Justise Winslow, oggetto ancora quasi misterioso che nell’ultima stagione ha disputato solo 26 partite con 6.8 punti di media. Anche lui firmerà un biennale, come riportato da Adrian Wojnarowski.

