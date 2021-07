L’ultima partita di Kawhi Leonard risale a Gara-4 delle semifinali di Conference contro i Jazz. Dopodiché un infortunio al ginocchio non meglio precisato lo ha messo KO. I Los Angeles Clippers hanno vinto la serie contro Utah, arrendendosi però 4-2 in Finale di Conference contro i Phoenix Suns. Non c’è quindi stata occasione per Leonard di tornare in campo, nonostante si vociferasse di un tentativo per le eventuali Finals.

Nelle scorse ore i Clippers hanno annunciato che Leonard si è operato al ginocchio per riparare una parziale rottura del legamento crociato. Improbabile quindi che sarebbe potuto rientrare per le Finals e tuttora i tempi di recupero sono ignoti.

Kawhi Leonard ha una Player Option sull’ultimo anno di contratto con i Clippers: se la declinerà, potrà diventare free agent quest’estate.

