La notizia era già circolata e ieri notte Tyronn Lue l’aveva anche confermata, ma ora è ufficiale. I Los Angeles Clippers hanno deciso di confermare DeMarcus Cousins con un secondo contratto decadale, dopo il primo firmato un paio di settimane fa.

Il centro ha giocato 3 partite con i Clippers dopo quasi 2 mesi da free agent in seguito al taglio da parte degli Houston Rockets. In questi primi 3 incontri, Boogie ha mantenuto 6.0 punti e 3.0 rimbalzi di media in uscita dalla panchina, giocando un massimo di 15′ nell’ultima uscita contro Detroit. Oltre ad essere abbastanza corti nel reparto lunghi, LA è priva da oltre un mese di Serge Ibaka per problemi alla schiena. In attesa del rientro del congolese, dunque, Cousins avrà altre occasioni di mettersi in mostra e guadagnarsi una conferma dai Clippers fino al termine della stagione.

Los Angeles Clippers announced the signing of DeMarcus Cousins to a second 10-day contract. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 16, 2021