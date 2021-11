LeBron James ha saltato le ultime sei gare dei Los Angeles Lakers, incluso il match di oggi con i San Antonio Spurs, a causa di uno stiramento addominale. L’attesissima squadra dei Lakers ha avuto prestazioni inferiori finora in questa stagione e riportare James in rotazione darebbe una grandissima mano ai californiani.

Frank Vogel ha fornito un aggiornamento sullo stato di forma di LeBron James, dicendo che è ancora catalogato come day-to-day per l’NBA, ma aggiungendo anche che potrebbe non aver bisogno di allenarsi prima di tornare in campo. Ecco cosa ha detto il capo allenatore dei Lakers, come riportato da Harrison Faigen di Silver Screen and Roll:

“Ha un bell’aspetto. Si sta muovendo bene. Non ha ancora fatto un allenamento completo o uno con contatto, ma ha un bell’aspetto quando lo vedo allenarsi da solo”.

I Lakers sono 7-6 nel matchup di oggi e sono al 24esimo posto tra gli attacchi di tutte le compagini NBA. Vogel ha mescolato e abbinato la sua formazione iniziale per cercare di trovare un rimedio efficace ai problemi causati dall’assenza di James. Perdere contro i Minnesota Timberwolves 107 a 83 è un segnale che stanno andando in una cattiva direzione e che devono trovare in fretta una soluzione.

