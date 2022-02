Bisogna dire che è stata una trade deadline piuttosto tranquilla per i New York Knicks quella di quest’anno. Sono rimasti più o meno a guardare dopo aver fatto uno scambio per Cam Reddish quasi un mese prima. L’incapacità di New York di migliorarsi pur avendo molti asset nel proprio roster è stato un enorme problema. Ora devono sperare che la stessa banda di giocatori li riporti in zona playoff NBA per poi pensare a Damian Lillard.

Anche se hanno perso l’occasione di fare qualche mossa, l’offseason potrebbe essere il momento in cui andranno a cambiare le carte in tavola. La star NBA dei Portland Trail Blazers, Lillard, e i Knicks sono stati associati più volte in passato. Sarebbe il miglior giocatore della squadra dai tempi di Carmelo Anthony e il loro primo vero playmaker dopo decenni.

Marc Berman del New York Post ha riportato alcune buone e cattive notizie per i tifosi della formazione della Grande Mela. La buona notizia è che l’assistente allenatore dei Knicks, Johnnie Bryant, è un amico di lunga data di Lillard. La cattiva notizia è che bisognerebbe mettere in ballo RJ Barret per arrivare a Dame, con Barrett che è stato il miglior giocatore di New York in questa stagione. Berman ha aggiunto che i Knicks avrebbero potuto rendere la loro situazione più interessante se avessero aggiunto DeMar DeRozan al posto di Evan Fournier la scorsa offseason.

“Se vogliono essere in corsa per Damian Lillard, quest’anno dovranno avere una buona scelta in lottery”, ha detto un dirigente NBA. “Perché dovranno rinunciare a RJ Barrett. Non vedo come lo possano prendere altrimenti.” Una fonte della NBA ha affermato che la migliore possibilità dei Knicks di attirare l’interesse di Lillard sarebbe stata l’ingaggio dello swingman DeMar DeRozan in offseason invece di Fournier.

