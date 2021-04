NBA – Continua la serie di infortuni dello sfortunato Victor Oladipo?

La carriera di Victor Oladipo in NBA è stata tormentata da tantissimi infortuni da quando ha lasciato gli Orlando Magic nel 2016. La sua lunga lista di stop potrebbe essersi allungata poiché l’attuale giocatore dei Miami Heat è atterrato in maniera preoccupante dopo una schiacciata.

Victor Oladipo lands after a dunk and holds on to his knee. 🙏 pic.twitter.com/QGpUxatm6R — NBA Retweet (@RTNBA) April 9, 2021

Oladipo ha dovuto abbandonare la partita contro i Lakers poco dopo, subendo l’infortunio nella sua quarta partita a South Beach.

Victor Oladipo went to the locker room following his landing after a dunk. pic.twitter.com/2ZPDgXB59e — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 9, 2021

L’ala di talento è stata draftata dai Magic con la seconda scelta assoluta nel 2014 dopo un periodo di tre anni di successo con gli Indiana Hoosier. Ha trascorso i suoi primi tre anni a Orlando dove ha segnato una media di 15,9 punti a partita, prima di partire per Oklahoma City dove ha giocato per una stagione.

Oladipo è stato ceduto insieme a Domantas Sabonis agli Indiana Pacers, dove è esploso con la sua nuova squadra. Dipo è anche diventato un All-Star in entrambi i suoi primi due anni come Pacer, dopo aver segnato una media di 23,1 punti e 2,4 palle rubate nella stagione 2017-18, e 18,8 punti e 1,7 palle rubate nell’annata successiva. Purtroppo però gli infortuni hanno condizionati la carriera NBA di Victor Oladipo e ci auguriamo che non stia vivendo di nuovo una brutta pagina della sua carriera.

LEGGI ANCHE: VIDEO NBA: Patrick Beverley espulso per una gomitata a Chris Paul

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.