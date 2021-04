In molti ricorderanno una clip diventata virale sui social nel 2017 e anche oltre, nella quale Draymond Green e Kevin Durant parlavano a stretto contatto durante una pausa di gioco. Quel breve video è diventato la base di diversi meme per il modo buffo in cui Green si rivolgeva al compagno, picchiettandogli sulle spalle. Pochi giorni dopo un tifoso ne fece addirittura un quadro. Nessuno ha mai saputo però cosa Green stesse davvero dicendo a KD in quel frangente, fino ad oggi.

If you don’t know now you know 😂 (via @boardroom) pic.twitter.com/FFEYW4QwnI — Bleacher Report (@BleacherReport) April 8, 2021

Il giocatore dei Golden State Warriors, ospite del The ETC Podcast, il podcast di Durant, ha rivelato per la prima volta il contenuto di quel dialogo.

Nessuno può fot***e con te. Nessuno può fermarti, c***o!

Parole semplici di incoraggiamento dunque, all’interno di una stagione che gli Warriors dominarono e andarono alla fine a vincere piuttosto agilmente. Tutti sappiamo poi com’è finita l’avventura di quella squadra, in un clima incrinato parzialmente anche da un acceso diverbio arrivato qualche mese dopo proprio tra Draymond Green e Durant. Ad ogni modo ora, come testimonia anche l’episodio del podcast in questione, i due sono tornati in buoni rapporti, se mai avessero litigato per davvero.

