NBA Cup, la semifinale a Est sarà Magic – Knicks: sfida infuocata per Desmond Bane

Nella notte si sono definite le semifinali della NBA Cup per quanto la Eastern Conference. A sfidarsi ci saranno Orlando Magic e New York Knicks in una sfida che si preannuncia infuocata.

New York ha battuto nettamente Toronto 101-117 con 35 punti di Jalen Brunson e altri quattro uomini in doppia cifra. Tra questi spicca Josh Hart che ha cambiato volto alla squadra: nelle ultime 9 partite è partito in quintetto e i Knicks vantano un record di 8-1.

Orlando, invece, ha superato Miami 117-108, trascinata da un super Desmond Bane, autore di 37 punti, 15 dei quali nell’ultimo periodo. Nel post gara l’ex Memphis è tornato in qualche modo all’ultimo precedente con NY, in cui ha rifilato una violenta pallonata a OG Anunoby: “I soldi extra dalla NBA Cup? Ho appena perso 35.000 dollari, devo recuperarli in qualche modo”. Il riferimento è alla multa ricevuta per l’episodio del Madison Square Garden.

Sabato alle 23:30 (ora italiana) Knicks e Magic si ritroveranno di fronte a Las Vegas. E stavolta in palio ci sarà una finale.