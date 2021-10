Immediatamente dopo l’annuncio degli ultimi 26 nomi che hanno composto il 75th Anniversary Team NBA (in via eccezionale composto da 76 giocatori), Klay Thompson aveva manifestato sui social tutto il proprio disappunto per non essere stato incluso. La guardia dei Golden State Warriors non ha avuto paura ad affermare di esserci rimasto molto male, perché è convinto di appartenere a quella categoria.

E mentre Thompson stava ancora digerendo l’esclusione, i suoi due compagni e amici Steph Curry e Draymond Green non hanno perso occasione di prenderlo in giro. Gli hanno fatto trovare nello spogliatoio una maglia degli Warriors col numero 77: proprio il primo degli esclusi dalla Top 76.

Klay Thompson got trolled by the Warriors after not making the #NBA75 list 😅 (via @Money23Green) pic.twitter.com/WupHJP972n — Bleacher Report (@BleacherReport) October 23, 2021