Steph Curry si è svegliato ieri abbastanza caldo. I Golden State Warriors hanno giocato un’altra partita di altissimo livello contro contro i Philadelphia 76ers. Questa volta Steph Curry ha infranto il record del compianto Kobe Bryant per partite consecutive da 30 punti di qualsiasi giocatore NBA dai 33 anni in su. Curry è andato là fuori e ha cancellato quell’impresa arrivando a 11 match di fila dopo l’esplosione di questa notte contro i Sixers, una delle migliori franchigie della Lega. Chef Curry si è persino sentito cantare “MVP” da alcuni tifosi di Philadelphia presenti all’arena.

È sicuramente una serata da ricordare per Curry perché non capita tutti i giorni di battere un record NBA appartenente a quel fenomeno chiamato Kobe Bryant. In trasferta a Philly, contro suo fratello Seth, il tre volte campione dell’NBA e due volte MVP della regular season è esploso segnando 49 punti, tirando 10 su 17 dalla distanza. Steph Curry è ora il primo giocatore nella storia della NBA ad arrivare ad almeno 50 tiri da tre punti nell’arco di sei partite. Aggiungete a ciò, questa è l’ottava partita da 40 punti di Curry in questa stagione e la sua sesta partita in cui ha messo a referto almeno 10 triple. Stiamo veramente parlando di numeri da MVP.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.