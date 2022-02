Si avvia verso il proprio termine anche la questione Kyrie Irving, che ha tenuto banco in NBA negli scorsi mesi per la volontà del giocatore di non vaccinarsi contro il Covid-19. Eric Adams, sindaco di New York, oggi ha annunciato infatti che la legge che proibisce ai non vaccinati come Irving di entrare nelle strutture sportive dell’area metropolitana verrà eliminata il 7 marzo, se non ci saranno sorprese nella settimana che sta per iniziare.

Irving finora ha potuto giocare solo le gare in trasferta, totalizzando 15 presenze a 25.1 punti, 4.8 rimbalzi e 5.3 assist di media. Una notizia importante per i Brooklyn Nets, che nei prossimi giorni recupereranno l’infortunato Kevin Durant (probabilmente il prossimo weekend). Per Ben Simmons, arrivato da poco da Philadelphia, ci vorrà ancora un po’ di tempo a causa di alcuni problemi alla schiena.

I Nets sono attualmente ottavi a Est dopo qualche settimana parecchio difficile. L’obiettivo ora è risalire la china, anche se non sarà semplice: il quarto posto, che conferisce il fattore campo almeno al primo turno, dista 4.5 partite.