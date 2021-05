I Dallas Mavericks hanno vinto anche questa notte contro i Los Angeles Clippers e si portano sul 2 a 0 nella serie nei playoff NBA grazie a un Luka Doncic a 39 punti, 7 assist e 7 rimbalzi. Ottime prestazioni anche di Tim Hardaway Jr., autore i 28 punti, e Kristaps Porzingis, che ne ha messi 20 a referto. Ai Los Angeles Clippers non sono bastati i 41 di Kawhi Leonard e i 28 e 12 rimbalzi di Paul George perché ora Dallas è sopra 2 a 0 in questa serie dei playoff NBA.

Risultato abbastanza stupefacente perché nessuno avrebbe mai potuto immaginare che i californiani potessero perdere entrambe le sfide casalinghe contro i Mavs. Il primo tempo è stato tutto sommato equilibrato ma da metà terzo periodo hanno preso il comando e l’hanno mantenuto fino al suono della quarta sirena. Non sono mai arrivati a +20 però non hanno quasi mai fatto pensare ai tifosi texani di poter perdere questa contesa.

Ora la strada è veramente molto in salita per i Clippers perché devono vincerne due a Dallas per poi tornare a Los Angeles sul 2 a 2 ma non sarà per nulla semplice perché Doncic e Hardaway Jr. sembrano veramente immarcabili e la loro difesa è arcigna.

LEGGI ANCHE: Julius Randle è il Most Improved Player della stagione 2020-21

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.