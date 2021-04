NBA – Dallas è imbattuta con Nicolò Melli in campo

I Dallas Mavericks hanno vinto la loro quinta partita di fila in NBA, questa volta contro gli Utah Jazz, formazione prima in classifica nella Western Conference, sempre con Nicolò Melli in campo. Infatti, da quando l’italiano è stato scambiato dai New Orleans Pelicans ai texani, i Mavs sono 5-0.

Contro i Jazz Melli è partito in quintetto per il secondo match di fila. L’ex NOLA è stato in campo poco più di 32 minuti e ha catturato 7 rimbalzi, non riuscendo però a fare canestro (0/7 dal campo). In più il reggiano ha aggiunto una palla recuperata, un assist e due stoppate.

I Dallas Mavericks stanno vivendo proprio un ottimo periodo di forma. Si sono quasi assicurati di poter giocare il play-in. Ma il vero obiettivo della squadra allenata da coach Rick Carlisle è arrivare alla post season senza giocare match intermedi tra la regular season e i playoff. Per farlo però devono arrivare almeno sesti e non sarà semplicissimo perché la concorrenza è super agguerrita.

Sta di fatto che Nicolò Melli si è riconquistato l’NBA con i suoi Dallas Mavericks e adesso non vede l’ora di poter dimostrare che questo è solo l’inizio. Il ragazzo reggiano ha avuto tantissima pazienza in questi mesi e ora sta sfruttando in maniera egregia l’opportunità che sta avendo.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.