NBA – Dallas Mavericks, anche Mark Cuban si scaglia contro il Play-In

Da quest’anno la NBA ha modificato la formula della post season. Ci sarà il cosiddetto Play-In Tournament, un mini-torneo fra settima, ottava, nona e decima che deciderà le ultime due qualificate ai Playoffs.

Recentemente Luka Doncic ha criticato questa idea e ora Mark Cuban si accoda alla sua star. Il proprietario dei Dallas Mavericks ha speso parole molto dure nei confronti di questa novità.

Questa novità aumenta lo stress correlato al calendario. Invece di far riposare qualche giocatore con la classifica abbastanza definita, bisognerà affrontare le ultime partite di regular season come se fossero già playoff. Arrivare fra le prime sei sarà troppo importante, visto che altrimenti si rischia di restare fuori dalla post season. In questo modo gli atleti dovranno giocare di più e avranno meno tempo per recuperare, è stato un grosso errore.