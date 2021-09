Rimasto free agent fino ad ora, Frank Ntilikina ha finalmente trovato una squadra: i Dallas Mavericks. Come riportato da Marc Stein, il playmaker firmerà un contratto con la franchigia texana nei prossimi giorni, terminando ufficialmente la sua esperienza a New York durata quattro stagioni.

Ottava scelta assoluta al Draft 2017, Ntilikina spesso ha avuto poco spazio ai Knicks e nell’ultima stagione ha giocato solo 33 partite con 2.7 punti di media. A Tokyo ha appena vinto la medaglia d’argento olimpica con la Francia, della quale è parte in pianta stabile.

Dallas is expected to sign Ntilikina in coming days, league sources say, after the Mavericks were widely expected to draft him in 2017. Ntilikina went No. 8 overall to the Knicks; Dallas selected Dennis Smith Jr. at No. 9.

September 15, 2021