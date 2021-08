La superstar NBA dei Portland Trail Blazers, Damian Lillard, ha appena lasciato un importante riferimento a Kobe Bryant nel suo ultimo singolo “The Juice” e siamo tutti d’accordo con lui. Lillard, che si fa chiamare Dame D.O.L.L.A. come suo alter ego musicale, ha presentato in anteprima la canzone giovedì e sia l’NBA che i fan della musica hanno dovuto togliersi il cappello di fronte alla superstar mentre rendeva omaggio a Kobe con una barra fortissima.

“Faccio gli esercizi di Kobe. Rilassa la mia mente. Spero di guarire lentamente”. D.O.L.L.A. rap.

— SportsCenter (@SportsCenter) August 6, 2021

Questa non è però la prima volta che Lillard rende omaggio all’icona NBA dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant attraverso la sua musica. L’anno scorso, Dame ha collaborato con Snoop Dogg e Derrick Milano giustamente chiamato “Kobe” che faceva parte della colonna sonora di NBA 2k21.

Insieme all’uscita del singolo, la star dei Blazers ha anche presentato in anteprima il video musicale ufficiale del singolo giovedì che lo vede camminare nel deserto mentre lascia alcuni bar seri.

Damian Lillard, come il momento intero, non potrà mai dimenticare Kobe e quello che ci ha lasciato in eredità per i prossimi anni a venire.

