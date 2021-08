L’offseason NBA è appena iniziata ma ci sono già stati alcuni momenti interessanti. I Philadelphia 76ers hanno fatto una manovra che è passata sotto traccia assumendo Phil Beckner come consulente tecnico. Secondo Yaron Weitzman, Beckner ha legami molto stretti con Damian Lillard che potrebbero incuriosire il playmaker dei Portland Trail Blazers e lo potrebbe convincere a lasciare l’Oregon per firmare in NBA ai Philadelphia 76ers.

I 76ers hanno aggiunto Phil Beckner come consulente tecnico, ha confermato la squadra. Beckner, assunto a luglio, dovrebbe assistere lo staff tecnico in diverse aree. Beckner è un ex assistente allenatore della Weber State e l’allenatore di lunga data di Damian Lillard.

76ers have added Phil Beckner as a coaching consultant, the team confirmed. Beckner, hired in July, is expected to assist the coaching staff in several areas.

Beckner is a former Weber State assistant coach and the longtime trainer for Damian Lillard.

— Yaron Weitzman (@YaronWeitzman) August 4, 2021