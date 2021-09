I tifosi NBA che scelgono di parlare con Damian Lillard su Twitter dovrebbero essere preparati con commenti a prova di proiettile o rischiano di essere umiliati davanti a oltre 2,8 milioni di paia di occhi, soprattutto se citano LeBron James e Anthony Davis.

Un utente di Twitter l’ha imparato nel modo più duro quando ha scelto di attaccare il post di allenamento di Lillard. La persona è arrivata persino a invocare LeBron James e Anthony Davis nella sua risposta.

“Questo è il motivo per cui fai sempre male quando ti alleni troppo. Quel giocatore sul tapis roulant cosa dirà quando Bron e AD gli schiacceranno in faccia”.

This why you always hurt @Dame_Lillard overtraining. That farmer carry on the treadmill ain’t gonna translate when bron and AD dunking on ya forehead — Luke (@MaxfliFields) September 25, 2021

La superstar dei Portland Trail Blazers non si è lasciata sfuggire questo, flexando la sua integrità nel corso degli anni.

“Nomina un giocatore che è stato disponibile più di me negli ultimi 10 anni e che gioca tanti minuti quanto me…”.

Name a player who’s available more than me the last 10 years that plays as many minutes… https://t.co/VL1JQlEy9b — Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 25, 2021

La tenacia di Damian Lillard è comprovata. È sempre pronto a fare il lavoro pesante per i Blazers, come dimostra il suo tasso di utilizzo in carriera di 28,8 minuti a partita. Davvero tanto per un giocatore non più giovanissimo come Lillard.

Leggi anche: Marco Belinelli: “Sono io l’italiano che ha fatto la storia in NBA”