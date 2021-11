Chi avrebbe mai pensato che Damian Lillard potesse iniziare la stagione così male? La stella dei Portland Trail Blazers, che ora sembra convinta a rimanere, ha già inanellato tante pessime prestazioni, culminate in quella di ieri notte contro gli Indiana Pacers: 4 punti, 4 rimbalzi, 11 assist, 2/13 al tiro e 0/6 da tre punti. Per sua fortuna, Portland è riuscita comunque a vincere, salendo sul 4-5 in stagione.

I numeri di Lillard, se si pensa al giocatore che è, fanno però rabbrividire: nelle ultime 4 partite ha tirato 7/41 da tre punti e in stagione viaggia sotto il 22% dal campo. È, nemmeno a dirlo, la sua peggior stagione in carriera sia per punti segnati che per percentuali, anche se gli 8.8 assist di media sono per ora il numero migliore da quando è in NBA.