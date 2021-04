NBA – Damian Lillard entra nella top ten dei tiratori da tre punti

Giornate di grandi soddisfazioni statistiche per Damian Lillard. Nonostante la sconfitta di misura (106-105) contro i Denver Nuggets, il giocatore di Portland ha avuto dei motivi per gioire.

La stella dei Trail Blazers, infatti, ha raggiunto Oscar Robertson in una speciale classifica che combina punti e assist nelle prime nove stagioni NBA della propria carriera.

Oltre a questo, Lillard si è portato al decimo posto nella graduatoria all-time per triple segnate. Nonostante una brutta percentuale (2/10), Dame è arrivato a quota 1989 canestri da tre punti segnati. Si è così portato nella top ten, scavalcando Jason Kidd. Nel mirino Paul Pierce, attualmente nono a 2.143.

Congrats to @Dame_Lillard of the @trailblazers for moving up to 10th on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/fjdvpGvRkZ

— NBA (@NBA) April 22, 2021