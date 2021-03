NBA – Damian Lillard ha un serio concorrente per il titolo di “giocatore più clutch”

È ormai noto che Damian Lillard sia un giocatore in grado di alzare il livello del suo gioco nei momenti decisivi delle partite.

Sono ormai tantissimi i canestri fondamentali segnati dal playmaker dei Portland Trail Blazers nel corso della sua carriera ma quest’anno sembra che ci sia un altro giocatore a fargli concorrenza.

Si tratta di Terry Rozier, assoluto protagonista della stagione degli Charlotte Hornets, specialmente nelle situazioni “clutch”, nelle quali sta mantenendo medie da urlo. Secondo i dati elaborati da Stat Muse, l’ex Celtics sta tirando con il 55.6% dal campo, l’89.5% ai tiri liberi e addirittura il 54.2% da dietro l’arco, miglior statistica di tutta la NBA fra i giocatori con almeno 20 tentativi.

Terry Rozier in the clutch this season:

*The best mark by any player with 20+ attempts. pic.twitter.com/Dql4u3eja1

— StatMuse (@statmuse) March 31, 2021