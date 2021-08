Una trade per Damian Lillard è qualcosa di cui si è parlato molto negli ultimi due mesi. Da quando i Portland Trail Blazers sono stati eliminati al primo turno dei Playoff per l’ennesima volta, si è fatta largo la possibilità di ripartire da zero cedendo proprio la stella più luminosa, qualora quest’ultima l’avesse richiesto. Per ora Lillard non ha fatto richieste di scambio e, in una live su Instagram, ha dichiarato di voler rimanere “per il momento”.

“I’m not leaving PDX…not right now at least” – Damian Lillard

Parole che sicuramente non infondono grande sicurezza per il futuro, anche perché Portland sembra meno competitiva dell’anno scorso. In offseason sono partiti Carmelo Anthony, Zach Collins ed Enes Kanter mentre sono arrivati Cody Zeller, Ben McLemore e Tony Snell. In panchina nella prossima stagione ci sarà Chauncey Billups, un esordiente e non il preferito di Lillard, che avrebbe voluto Jason Kidd.