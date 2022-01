La stagione di Damian Lillard finora è andata nel peggiore dei modi, sia a livello personale sia soprattutto per i pessimi risultati dei Portland Trail Blazers, decimi ad Ovest con un record di 16-24. La point guard di Portland, inserita a inizio stagione nella lista dei migliori 75 giocatori di sempre, ha finora mantenuto 24.0 punti e 7.3 assist di media, tirando però col 40% dal campo e il 32% da tre.

Ora Lillard non è partito con i compagni per una serie di 6 trasferte a causa del problema agli addominali che già lo aveva costretto a saltare qualche gara un mese fa. Il giocatore vedrà uno specialista, ma la situazione potrebbe essere più grave del previsto. Secondo Sean Highkin di Bleacher Report, “non sarebbe sorprendente se alla fine Lillard avesse già giocato l’ultima partita della sua stagione”. Nel caso, la stella dei Blazers chiuderebbe la RS con appena 29 gare disputate (non è mai andato sotto le 66 in carriera).