Pat Beverley nelle scorse ore è stato ospite della trasmissione The Get Up, su ESPN, ed ha parlato molto duramente di Chris Paul dopo la sconfitta in Gara-7. La point guard dei Timberwolves ha detto che i Phoenix Suns avrebbero dovuto provare a panchinare CP3 invece di DeAndre Ayton quando le cose stavano andando male contro Dallas, aggiungendo addirittura che il suo pari-ruolo non è in grado di marcare gli avversari e paragonandolo a un “conetto”, di quelli che si usano in allenamento.

Le parole di Beverley, che con Paul ha un’accesa rivalità, hanno fatto tanto rumore. Damian Lillard ha deciso quindi di rispondere al collega su Twitter, criticando il suo atteggiamento e bollandolo come “strano comportamento”.

Va in TV come se la sua parole fosse legge. Parla di conversazioni private e prega per la caduta di un collega. Questo è uno strano comportamento… Cosa ti ha fatto Chris Paul?

Bra on TV acting like his word law. Speaking on private convos and praying on mfs downfall. This weird behavior smh 🤷🏽‍♂️ … I ain’t got a horse in the race https://t.co/F6Cln8BBst — Damian Lillard (@Dame_Lillard) May 16, 2022

@patbev21 what CP do to you? — Damian Lillard (@Dame_Lillard) May 16, 2022

Ma non solo, Lillard ha risposto ad un utente che citava le statistiche positive di Beverley, scrivendo: “Solo perché nessuno lo marca”.

Cuz nobody guarding this man . https://t.co/MlnKvLvWrh — Damian Lillard (@Dame_Lillard) May 16, 2022