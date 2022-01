Ieri si era parlato della possibilità che Damian Lillard saltasse il resto della stagione per i problemi all’addome. La stella dei Portland Trail Blazers, che non è partita coi compagni per una serie di 6 trasferte consecutive, si opererà nei prossimi giorni proprio per questo infortunio e, secondo Chris Haynes, sarà rivalutato in 6-8 settimane.

Circa due mesi di stop quindi per Lillard, che forse si rivedrà a marzo se tutto andrà bene. Sicuramente niente All Star Game e, a questo punto, Playoff che sono sempre più lontani per i Blazers, decimi ad Ovest sul 19-24. Lillard è stato opaco in questa prima parte di stagione, con 24.0 punti e 7.3 assist di media ma pessime percentuali al tiro.

Yahoo Sources: Portland Trail Blazers star Damian Lillard to undergo surgery tomorrow for an abdomen issue and will be re-evaluated in 6-8 weeks. https://t.co/uuEy0V3TWQ — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 12, 2022