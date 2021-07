Damian Lillard, attualmente impegnato con Team USA, non conosce ancora il proprio futuro. Dopo l’ennesima eliminazione al primo turno di Playoff coi Portland Trail Blazers, la point guard potrebbe chiedere una trade se non apprezzerà le mosse della franchigia nella offseason per migliorare la squadra. Nelle scorse ore si era diffuso il rumors secondo il quale Lillard avesse già chiesto la cessione alla dirigenza. Voci smentite dallo stesso giocatore poco dopo.

“Mi sono svegliato leggendo queste notizie, ma non sono vere. Lo dirò chiaramente, non sono vere. Si stanno dicendo un sacco di cose, ma nessuna viene da me. Non ho ancora preso una decisione sul mio futuro” ha dichiarato Lillard, comunque non escludendo una futura richiesta di trade.

Damian Lillard non si è però risparmiato nemmeno un chiaro messaggio alla dirigenza dei Blazers in vista della offseason. Per ora l’unica mossa di Portland è stata quella di assumere Chauncey Billups come nuovo head coach al posto di Terry Stotts. Secondo la stella della franchigia non è sufficiente. “Non nego che magari Chauncey possa cambiare la nostra squadra e renderci migliori. Ma penso che se si guarda al roster com’è ora, non vedo come si possa dire ‘Questa è una squadra da titolo, ci serviva solo un nuovo allenatore'” ha detto francamente Lillard.