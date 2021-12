Dopo una vita a Boston, prima come giocatore e successivamente come dirigente dal 2003 al 2021, Danny Ainge sta per intraprendere una nuova avventura lontano dai Celtics. Il 62enne ha trovato un accordo con gli Utah Jazz per i ruoli di governatore alternativo e CEO. Justin Zanik rimarrà il GM.

Ainge’s title is Alternate Governor and CEO of Jazz Basketball. https://t.co/bnpQ1NXBiS — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 15, 2021

Ryan Smith, proprietario dei Jazz, è molto amico di Ainge, che da ragazzo giocò per BYU, college che ha sede proprio nello Utah. Il dirigente aveva lasciato i Celtics nell’ultima offseason, venendo sostituito da Brad Stevens nel front office biancoverde.