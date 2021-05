NBA – Daryl Morey risponde alle critiche di LeBron sul torneo Play-in

Si aggiunge un’altra voce alla conversazione sul torneo Play-in, introdotto da quest’anno dalla NBA. Ieri LeBron James aveva criticato aspramente questa novità, proprio ora che i suoi Los Angeles Lakers potrebbero dovervi partecipare se non arriveranno tra le prime 6 ad Ovest. La stella giallo-viola aveva addirittura affermato che chi ha ideato questo torneo preliminare “andrebbe licenziato”. Le parole di LeBron hanno generato un ampio dibattito in NBA e sui social, sollevando anche la risposta di Daryl Morey. L’attuale presidente dei Philadelphia 76ers ha risposto su Twitter con una Gif alle critiche di James al Play-in. “Non riesco a credere che la NBA abbia frettolosamente introdotto un cambiamento che rende le partite più importanti e interessanti” ha scritto sarcasticamente Morey.

I can’t believe the NBA hastily implemented a change that makes games more interesting and meaningful pic.twitter.com/B1y23dJD9s

— Daryl Morey 🗽🏀 (@dmorey) May 3, 2021