NBA, date e altri dettagli sull’In-Season Tournament

Il primo NBA In-Season Tournament si giocherà nella prossima stagione.

La lega americana ha deciso di creare un trofeo di metà stagione, mutuando l’idea dalle Final Eight delle coppe nazionali che si giocano in Europa.

L’evento verrà presentato ufficialmente sabato ma emergono alcuni dettagli interessanti. Si tratterà di una Final Four: non è chiaro se si affronteranno le prime due di Eastern e Western Conference, oppure se ci saranno altri incontri di qualificazione precedenti. In ogni caso l’evento conclusivo si terrà a Las Vegas con le semifinali il 7 Dicembre e la finale il 9. Le statistiche accumulate in questi incontri, ad eccezione della finale, verranno aggiunte a quelle della regular season, ha precisato Adrian Wojnarowski.

ESPN Sources: The NBA’s new In-Season Tournament Final Four is set for December 7 and 9 in Las Vegas. Statistics will count for the league’s regular season, except for the championship game of the event.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2023