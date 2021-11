Dave Joerger è stato per qualche anno un buon head coach NBA con Memphis e Sacramento. Dal 2020 era tornato a fare l’assistente, sulla panchina dei Philadelphia 76ers al fianco di Doc Rivers. Nelle scorse ore però Joerger ha annunciato di aver lasciato la panchina di Philadelphia per svolgere delle sedute di chemioterapia per un cancro che gli è stato diagnosticato nell’area della testa e del collo.

Il tecnico, 47 anni, ne ha parlato a ESPN:

Lo abbiamo trovato subito. Sono molto fortunato. Ho più del 90% di probabilità di guarire, è molto spaventoso e non è di certo qualcosa per la quale posso compiacermi. Non posso andare in trasferta, devo fare radiazioni e chemioterapia in diverse città in giro per la Nazionale. Per continuare la mia terapia, devo allontanarmi dalla squadra.