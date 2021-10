Era fissata per mezzanotte, ora italiana, la deadline NBA per i rinnovi dei giocatori che sono nel contratto da rookie e che altrimenti saranno restricted free agent nell’estate 2022. Il caso più rumoroso di mancato accordo è sicuramente quello di DeAndre Ayton, prima scelta assoluta al Draft 2018, ma non è l’unico.

I Suns, che appunto non hanno prolungato con Ayton ma lo hanno fatto con Mikal Bridges, hanno anche esteso per quattro anni il contratto di Landry Shamet. La guardia, arrivata nella offseason da Brooklyn, ha firmato un quadriennale da 43 milioni di dollari complessivi.

Accordo anche tra Atlanta Hawks e Kevin Huerter, che firmerà un quadriennale da 65 milioni di dollari totali dopo un anno a 11.9 punti di media.

Malcolm Brogdon ha trovato l’intesa con gli Indiana Pacers per prolungare di due anni il contratto che sarebbe scaduto nell’estate 2023. Ora il Rookie of the Year del 2017 guadagnerà 89.3 milioni di dollari nelle prossime quattro stagioni.

Precedentemente, oltre al già citato Bridges a Phoenix, avevano trovato l’accordo anche Wendell Carter Jr a Orlando e Jaren Jackson Jr a Memphis. Restano senza rinnovo, e saranno quindi restricted free agent nell’estate 2022, giocatori come Ayton, Miles Bridges, Marvin Bagley III, Mo Bamba, Collin Sexton e Kevin Knox, tutti scelti in Lottery nel Draft NBA 2017.