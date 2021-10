DeAndre Ayton la prossima estate sarà restricted free agent, dopo che i Phoenix Suns si sono rifiutati di offrirgli il massimo salariale. Il centro, uno dei protagonisti degli ultimi Playoff della franchigia, si aspetta cifre molto alte che arriveranno quasi sicuramente tra un anno, da Phoenix o da un’altra squadra.

Il fatto che la prima chiamata assoluta di un Draft non firmi il rinnovo del contratto in anticipo rispetto alla scadenza dell’accordo da rookie è un evento quasi unico. Negli ultimi 10 anni era successo solo una volta, con Anthony Bennett. Il canadese, prima chiamata assoluta del Draft 2013, era rimasto solo un anno a Cleveland prima di venire ceduto a Minnesota, dove al termine della stagione era stato tagliato.

Deandre Ayton joins Anthony Bennett as the only first overall picks to not receive extensions to their rookie deals since 2008.

That’s some company he absolutely does not belong with.

— Collin Helwig (@collinhelwig) October 18, 2021